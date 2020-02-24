Нетаньяху назвал условие для начала масштабной операции в Газе

"Мы нанесли удар по Газе и по Сирии прошлой ночью... Помимо серьезных ударов, которые мы наносим нашим врагам, ХАМАС и "Исламский джихад" должны понимать - мы не позволим этому продолжаться. Если они не прекратят полностью огонь, и я имею в виду не день или два дня, а вообще, если не будет длительного перерыва - мы приведём в действие подготовленный нами план масштабной военной кампании", - заявил премьер-министр в ходе поездки в город Ариэль.