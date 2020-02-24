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Нетаньяху назвал условие для начала масштабной операции в Газе
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РИА Новости

Нетаньяху назвал условие для начала масштабной операции в Газе

17:49 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов отдать распоряжение о начале масштабной военной операции в Газе, если палестинские группировки не прекратят обстреливать израильские населенные пункты.
"Мы нанесли удар по Газе и по Сирии прошлой ночью... Помимо серьезных ударов, которые мы наносим нашим врагам, ХАМАС и "Исламский джихад" должны понимать - мы не позволим этому продолжаться. Если они не прекратят полностью огонь, и я имею в виду не день или два дня, а вообще, если не будет длительного перерыва - мы приведём в действие подготовленный нами план масштабной военной кампании", - заявил премьер-министр в ходе поездки в город Ариэль.
Следы ракет в небе над Израилем
10:28
На юге Израиля закрыли транспортное сообщение из-за обстрелов
"Война - это последнее средство. Я не спешу принимать такие решения. Я знаю цену, которую платят наши солдаты и семьи погибших. Это последнее средство, но если нет выбора, мы к нему прибегнем", - сказал Нетаньяху. Заявление распространила его канцелярия.
Заявление премьер-министра прозвучало на фоне непрекращающихся обстрелов израильской территории из палестинского анклава. За сутки противостояния с палестинскими группировками по населенным пунктам юга Израиля из сектора Газа были выпущены десятки ракет. Израильская армия атаковала объекты "Исламского джихада" в Газе и в Сирии.
Служба тыла израильской армии приняла решение об отмене школьных занятий на юге страны в понедельник из-за обстрелов из Газы. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр-Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.
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Сектор ГазаБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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