В Ижевске проведут проверку после обрушения части дома

Ранее ГУ МЧС по Удмуртии информировал, что в строящемся жилом доме на улице Воткинское шоссе в Ижевске в 14.05 мск в понедельник обрушился лестничный проем. По данным ижевской мэрии, погиб один строитель, ещё один госпитализирован с травмами.