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В Ижевске проведут проверку после обрушения части дома
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РИА Новости

В Ижевске проведут проверку после обрушения части дома

17:42 24.02.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
УФА/МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Районная прокуратура Ижевска проверит соблюдение строительных норм после обрушения лестничного проёма в строящемся доме, где погиб один строитель, сообщили РИА Новости в прокуратуре Удмуртии. По данным СК, заведено уголовное дело.
Ранее ГУ МЧС по Удмуртии информировал, что в строящемся жилом доме на улице Воткинское шоссе в Ижевске в 14.05 мск в понедельник обрушился лестничный проем. По данным ижевской мэрии, погиб один строитель, ещё один госпитализирован с травмами.
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"Прокуратура Индустриального района города Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики проводит проверку по факту обрушения лестничного марша в строящемся доме. Прокуратурой будет проверено соблюдение строительных норм и правил при осуществлении строительства жилого дома", - сказали РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
Следователи после обрушения завели уголовное дело. "Следователями следственного управления СК России по Удмуртской республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту обрушения лестничного марша на строительном объекте...", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи работают на месте происшествия.
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