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В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

17:40 24.02.2020 (обновлено: 18:01 24.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкСтолица Омана город Маскат
Столица Омана город Маскат
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
Столица Омана город Маскат. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната.
Ранее в понедельник сообщалось о первых случаях коронавируса в Бахрейне, Кувейте, Ираке и Афганистане.
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В заявлении минздрава Омана говорится, что заражение коронавирусом диагностировано у двух гражданок Омана, вернувшихся из Ирана. Министерство сообщило, что они находятся в стабильном состоянии.
Кроме того, оманское министерство здравоохранения призвало граждан не совершать без крайней необходимости поездки в страны, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
130101
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