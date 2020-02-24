В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первые два случая Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане , сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната.

Ранее в понедельник сообщалось о первых случаях коронавируса в Бахрейне, Кувейте, Ираке и Афганистане.

В заявлении минздрава Омана говорится, что заражение коронавирусом диагностировано у двух гражданок Омана, вернувшихся из Ирана. Министерство сообщило, что они находятся в стабильном состоянии.

Кроме того, оманское министерство здравоохранения призвало граждан не совершать без крайней необходимости поездки в страны, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.