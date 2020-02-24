Сторонники Ассанжа назвали обвинения США в его адрес голословными

ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости, Мария Табак. Сторонники Сторонники Джулиана Ассанжа обращают внимание на то, что представляющий интересы США адвокат Джеймс Льюис, утверждая, что публикации Wikileaks поставили под угрозу жизни информаторов американских спецслужб, не привел никаких примеров реального причинения вреда, заявил РИА Новости представитель кампании Do Not Extradite Assange ("Не экстрадируйте Ассанжа"), сотрудничающей со стороной защиты.

Сторона защиты представит свои аргументы в суде во вторник.

"Американское правительство признало, что никакого вреда ни одному человеку причинено не было. Джеймс Льюис может говорить, что был "риск" причинения вреда, но никакого реального вреда причинено не было", - отметил представитель кампании.

При этом он подчеркнул, что документы, опубликованные Ассанжем, выявили "реальный вред", нанесенный американским правительством – в том числе, военные преступления.

Ранее Льюис на стартовавшем в понедельник процессе по делу об экстрадиции Ассанжа в Лондоне заявил, что основатель WikiLeaks – не "воплощение свободы слова", а человек, сознательно вступивший в сговор с целью опубликовать секретные документы и поставивший под угрозу жизни источников информации. По словам адвоката, Ассанж вступил в сговор с американским военным Брэдли Мэннингом (впоследствии сменил пол и взял имя Челси Мэннинг – ред.) с целью взлома компьютеров минобороны США и публикации секретной информации, в том числе, об операциях США в Ираке и Афганистане. Льюис подчеркнул, что риск для разведисточников после публикаций WikiLeaks был очень серьезный, вопреки тому, что утверждает сторона защиты: он напомнил, что эти люди передавали США информацию об Иране, а также террористических группировках, в том числе, об "Аль-Каиде"* (запрещена в РФ). Адвокат отметил, что источникам и членам их семей грозили пытки и казни. Он отметил, что несколько источников позднее "пропали", однако не стал связывать их исчезновение напрямую с публикациями WikiLeaks. Льюис также призвал "не прикрываться журналистикой", когда речь идет о "нарушении обычного уголовного законодательства".

Нынешний этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.

Параллельно защита основателя сайта WikiLeaks работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.