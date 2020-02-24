В Таджикистане 288 человек остаются на карантине из-за коронавируса

ДУШАНБЕ, 24 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Около 300 человек в Таджикистане остаются на карантине из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель министра здравоохранения и соцзащиты населения Мирхамуддин Камолзода.
По его словам, уже выписаны из больниц более 800 человек, прибывших в Таджикистан из КНР и находившихся на карантине в связи с коронавирусом.
"Сейчас до окончания срока двухнедельного карантина на госпитализации находятся 288 человек", - сказал Камолзода. Ни у одного из них симптомов нового коронавируса выявлено не было.
По истечении 14 дней карантина все граждане смогут покинуть карантинные зоны, если у них не будут обнаружены симптомы коронавируса. Однако замминистра добавил, что специалисты ведомства будут наблюдать за их состоянием даже после выписки.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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