В Таджикистане 288 человек остаются на карантине из-за коронавируса

"Сейчас до окончания срока двухнедельного карантина на госпитализации находятся 288 человек", - сказал Камолзода. Ни у одного из них симптомов нового коронавируса выявлено не было.

По истечении 14 дней карантина все граждане смогут покинуть карантинные зоны, если у них не будут обнаружены симптомы коронавируса. Однако замминистра добавил, что специалисты ведомства будут наблюдать за их состоянием даже после выписки.