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Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на мировой рынок золота
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на мировой рынок золота

17:20 24.02.2020
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© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Елена Лыкова. Усиление глобальных рисков, связанных с коронавирусом и напряженностью на Ближнем Востоке, вызвало золотую лихорадку на мировых рынках. В глобальную гонку за золотом и связанными с ним инструментами включились и российские инвесторы, в том числе частные.
Эксперты финансового рынка в беседе с РИА Новости отмечают всплеск интереса к таким инструментам – фьючерсам на золото, акциям биржевых фондов и золотодобывающих компаний. Данные, предоставленные агентству Московской биржей, красноречиво говорят о том, что повышенный интерес к желтому металлу не обошел стороной и частных инвесторов.
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С начала года золото активно растет в цене на фоне распространения коронавируса, геополитических проблем и усиления стимулирующих мер мировыми центробанками. Котировки уже обновили максимумы с начала 2013 года, пробив вверх круглую отметку в 1600 долларов, и продолжают быстро расти, подбираясь к следующему важному рубежу в 1700 долларов. В понедельник золото уже тестировало уровень 1690 долларов за тройскую унцию.
При этом эксперты пока не видят причин для разворота этого тренда и уже называют цифру 1800 долларов за унцию как вполне реальную перспективу 2020 года. Это станет рекордом с 2011 года и еще подогреет интерес к фьючерсам на золото, акциям золотодобытчиков и биржевых фондов.
"Глобальные риски (распространение коронавируса, противостояние в Сирии), снижение процентных ставок заставляют золото блистать как защитный инструмент", - комментирует старший аналитик по металлургическому сектору компании "Атон" Андрей Лобазов.
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"Золотые" инструменты

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко подтверждает всплеск интереса к инструментам, связанным с золотом.
"В России наблюдается увеличение спроса на производные инструменты на золото. Это можно увидеть на графике акций фонда FXGD (правда, в отличие от SPDR Gold Trust, торгующегося на Нью-Йоркской фондовой бирже, акции фонда не обеспечены запасами физического золота). Торговый оборот в первую неделю февраля достиг почти 1 миллиарда рублей. Росту спроса способствует низкий порог входа (в настоящее время одна акция стоит около 700 рублей)", - говорит он.
По данным Московской биржи, сумма сделок клиентов-физлиц с акциями фонда FXGD за 20 дней февраля составила 1,687 миллиарда рублей. В январе оборот превысил 1,938 миллиарда рублей против 363 миллиона рублей годом ранее.
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В августе прошлого года, когда стоимость золота впервые за семь лет перешагнула уровень в 1500 долларов за тройскую унцию, сумма сделок по акциям этого фонда превысила 1,1 миллиарда рублей, в сентябре объемы торгов также превышали 1,1 миллиарда рублей. В последующие же три месяца они снизились до 731,7 миллиона, 706 миллионов и 992,6 миллиона рублей соответственно.
А объемы сделок физлиц с фьючерсами на золото на Московской бирже в январе 2020 года превысили 6,455 триллиона рублей против 4,84 триллиона рублей годом ранее. В августе 2019 года объемы превышали 7,347 триллиона рублей. Для сравнения: в ноябре и декабре 2019 года объемы торгов составили чуть более 5,5 триллиона рублей в каждом месяце.
"На срочной секции фьючерс на золото уступает по популярности только нефти. Объем открытого интереса превышает 150 тысяч унций, или 240 миллионов долларов", - замечает Ващенко.
Динамика цен инструментов на Московской бирже или СПбМТсб, производных к сырью или акциям, торгуемым на мировых рынках, всегда тесно коррелирует с динамикой цен исходных инструментов, отмечает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.
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Акции золотодобытчиков

Среди инструментов, особенно популярных сейчас у российских инвесторов, эксперты, в частности, называют акции золотодобывающих компаний.
"Касательно акций российских золотодобытчиков – они всегда пользуются популярностью, так как это интересные, ликвидные активы, дающие высокую дивидендную доходность. Более того, на российском рынке не существует акций компаний-юниоров в этом бизнесе, все акции эмитированы крупными компаниями со стабильным положением", - говорит Лукичева.
Ващенко отмечает рост интереса к таким акциям в последнее время: например, оборот в акциях "Полюса" превысил 4 миллиарда рублей в неделю, подсчитал он.
Эксперт советует инвестировать в акции золотодобывающих компаний только в расчете на дивидендную доходность в дополнение к росту котировок. Если компания демонстрирует высокий уровень рентабельности, как, например, "Полюс", свыше 60% по EBITDA, и не перегружена долгами, то в период роста цен на золото это хорошая инвестиция, уверен он.
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"Еще надо смотреть затраты на добычу. У "Полюса" они низкие, менее 400 долларов за унцию. Но есть международные компании, себестоимость добычи для которых высокая, 600-800 долларов и более. А местное налоговое законодательство делает добычу рентабельной только при цене выше 1200 долларов", - отмечает Ващенко.
Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов отмечает, что на торговой площадке наиболее ярко преимущества инвестиций в акции золотодобывающих компаний демонстрирует американская Newmont Corp.
Например, за период с июня 2019 года по середину февраля, когда золото подорожало примерно на 25%, акции золотодобывающей компании выросли в цене с 30 до 46 долларов, то есть более чем на 50% без учета дивидендов. Дивидендная доходность по акциям компании составляет еще 1,2%.

Почему дорожает золото

Эксперты называют ряд глобальных факторов роста цен на золото. Одни связывают его со сложной ситуацией на Ближнем Востоке, другие - с растущими опасениями распространения коронавируса и торможением роста мировой экономики, отмечают, в частности, аналитики банка "АК Барс".
По мнению экспертов банка, не менее значимым фактором является и стимулирующая политика крупнейших мировых центробанков.
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"Основным фактором, движущим цены вверх, остается мягкая денежно-кредитная политика центробанков. В частности, рынок надеется на снижение ставки ФРС США", - соглашается Лукичева.
"На текущий момент ключевым драйвером для цен на золото является динамика процентных ставок. Ситуация с коронавирусом привела к увеличению стимулирующих мер со стороны ведущих ЦБ, что, в свою очередь, способствовало снижению общего уровня ставок на глобальном долговом рынке. С начала года доходность десятилетних treasuries опустилась с 1,8-2% до текущих 1,4-1,5%, а цены на золото на этом фоне прибавили около 10%", - отмечает и старший аналитик УК "Регион Инвестиции" Михаил Поддубский.
Глобальные риски, связанные с коронавирусом, усиливаются и могут привести к снижению импорта в развитые страны и обесцениванию даже надежных валют, что мы уже и видим в удорожании золота, отмечает в свою очередь директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.
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"Если говорить о России, то дополнительно к влиянию мировой конъюнктуры проявляются ожидания начала расходования средств ФНБ. То есть ожидания увеличения денежной массы усиливают инфляционные процессы, которые выражаются в росте котировок фондовых активов и золота по отношению к рублю в первую очередь. Котировки эмитентов-производителей золота на Московской бирже ("Полюс" и Polymetal) демонстрируют уверенную растущую динамику", - добавляет он.

Что дальше?

Хотя золото уже обновило многолетние ценовые максимумы, эксперты пока не видят глобальных причин для разворота тренда и достаточно уверенно говорят про следующий рубеж - 1800 долларов за унцию.
В частности, главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что золото может протестировать отметку 1800 долларов за унцию уже до конца недели.
"На фоне низких валютных ставок в мире и высокой волатильности в этом году... до конца года золото может протестировать порядка 2000 долларов за унцию", - прогнозирует он.
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При этом в какие-то моменты вероятно снижение цен. Луцко предполагает, что это может произойти во втором квартале. В четвертом квартале, перед выборами президента США в ноябре, аналитик прогнозирует новый всплеск спроса.
Лукичева отмечает, что быстрое распространение коронавируса увеличило риски развития рецессии в мировой экономике. Особенно сильно пугает инвесторов распространение заболевания в Европе.
На этом фоне, если котировки золота смогут пробить сильные уровни сопротивления 1720-1740-1780 долларов за тройскую унцию, стоимость металла может уйти выше 1800 долларов за тройскую унцию, считает она. "Но однозначно должны быть коррекции вниз", - добавляет эксперт.
Ващенко предупреждает, что с технической точки зрения продавать золото сейчас опасно: признаков скорого разворота тренда пока нет.
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Распространение нового коронавирусаБлижний ВостокКитайЕвропаЭкономика
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