ВОЗ подтвердила данные о замедлении распространения коронавируса

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Комплексные меры Комплексные меры Китая по сдерживанию распространения нового типа коронавируса действительно позволили остановить тенденцию быстрого роста числа новых случаев заражения, международные эксперты убедились в достоверности соответствующих статистических данных, заявил на пресс-конференции помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Брюс Эйлвард.

"Когда я приехал в Китай две недели назад, число новых подтвержденных случаев ежедневно было около 2 тысяч, к моменту завершения нашей совместной миссии число новых подтвержденных случаев значительно сократилось. Вчера сообщалось о 409 новых случаях, то есть снижение за две недели составило около 80%", - указал Эйлвард.

По его словам, выбранная Китаем стратегия и предпринятые меры для сдерживания распространения изменили тенденцию активного роста числа новых случаев заражения, лучше всего это подтверждают статистические данные, в достоверности которых команда ВОЗ убедилась в ходе всего двухнедельного нахождения в стране.

"Данные постоянно меняются, что создает новые вызовы для (подготовки - ред.) статистики. Наша совместная команда использовала различные источники информации, чтобы убедиться в достоверности этого снижения (новых случаев заражения – ред.)", - добавил он. Эйлвард подчеркнул, что в ходе исследований на местах международной группе экспертов удалось обнаружить множество фактов, которые стали несомненным подтверждением снижения числа новых случаев заражения.

Международная команда ВОЗ по расследованию вспышки нового коронавируса, состоящая из 25 китайских и иностранных экспертов, прибыла в Китай 16 февраля и побывала в Пекине, провинциях Гуандун, Сычуань, а также в Ухане.