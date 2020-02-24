Курц призвал не паниковать из-за ситуации с коронавирусом в Италии

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал население не впадать в панику из-за вспышки коронавируса в соседней Италии , но смотреть на ситуацию с реализмом.

В воскресенье вечером на границе с Австрией, на перевале Бреннер остановили поезд из Италии, в котором находились два пассажира с подозрением на коронавирус. Подозрение в обоих случаях не подтвердилось. В понедельник в МВД Австрии состоялось заседание кризисного штаба в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

"Не стоит впадать в панику, но нужно смотреть на ситуацию с реализмом. Нельзя исключать, что в других европейских странах подтвердятся случаи заражения коронавирусом. Поэтому необходимо быть наготове", - сказал Курц журналистам после заседания штаба.

На встрече было принято решение об усилении сотрудничества с Италией на фоне распространения вируса в этой стране. Также канцлер будет получать ежедневные отчеты о ситуации в Австрии, будет запущена информационная кампания для населения, а МИД республики будет распространять своевременные предупреждения о поездках в поражённые вирусом страны и регионы.