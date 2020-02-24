В Париже сняли карантин в отделении полиции, где стало плохо туристу

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Причиной плохого самочувствия туриста из Китая, которое стало причиной введения экстренного карантина в комиссариате полиции в XIII округе Парижа, стал не коронавирус, сообщает портал France Info.
"Сомнения развеяны, речь о коронавирусе не идет", - приводит издание слова источника в парижских правоохранительных органах.
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Ранее сообщалось, что управление полиции в понедельник утром посетили трое граждан Китая, чтобы подать заявление о краже. Один из заявителей почувствовал себя плохо, прибывшие на место сотрудники скорой помощи провели необходимые анализы для выявления возможного коронавируса. В ожидании решения медиков комиссариат был изолирован, никому не разрешалось входить или выходить из здания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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