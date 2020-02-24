В Париже сняли карантин в отделении полиции, где стало плохо туристу

Ранее сообщалось, что управление полиции в понедельник утром посетили трое граждан Китая, чтобы подать заявление о краже. Один из заявителей почувствовал себя плохо, прибывшие на место сотрудники скорой помощи провели необходимые анализы для выявления возможного коронавируса. В ожидании решения медиков комиссариат был изолирован, никому не разрешалось входить или выходить из здания.