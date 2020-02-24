В Париже закрыли комиссариат полиции из-за подозрения на коронавирус

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санитарные власти объявили экстренный карантин в комиссариате полиции 13-го округа Санитарные власти объявили экстренный карантин в комиссариате полиции 13-го округа Парижа из-за угрозы распространения коронавируса , сообщает телеканал BFMTV

Эти меры были предприняты после того как управление полиции в понедельник утром посетили трое граждан Китая , чтобы подать заявление о краже. Один из заявителей почувствовал себя плохо, прибывшие на место сотрудники скорой помощи проводят анализы для выявления возможного коронавируса.

В ожидании решения медиков комиссариат изолирован, никому не разрешают входить или выходить из здания. Отмечается, что это первый случай экстренного карантина в Париже в связи со вспышкой коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.