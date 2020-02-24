В Вязьме сотрудники СК устроили праздничный салют для ветерана войны

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сотрудники СУСК по Смоленской области подарили ветерану Великой Отечественной войны из Вязьмы праздничный салют в честь Дня защитника отечества.
"Праздничный фейерверк стал трогательным подарком для ветерана Великой Отечественной войны от офицеров СК. Несколько минут вечернее небо Вязьмы озарялось огнями салюта в честь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Соколова, а также всех тех, кто защищал нашу Родину", - говорится в сообщении регионального следственного управления.
На сайте СУСК по региону опубликовано видео, как сотрудники СК накануне праздника пили с ветераном чай у него дома и слушали истории о войне. Иван Васильевич был призван в армию в 1940 году, защищал Ленинград. Сначала служил связистом, потом – в противотанковом полку.
"Почти смертельные были случаи. Я был дважды ранен", - рассказал Соколов.
Затем гости прогулялись с ветераном по городу, где у Вечного огня его ждал сюрприз – торжественный парад, закончившийся фейерверком. Глядя в небо на сотни разноцветных огней, Иван Васильевич улыбался и благодарил организаторов. "Спасибо, большое спасибо!" - говорил он.
Вчера, 02:51День защитника Отечества