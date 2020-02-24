В Вязьме сотрудники СК устроили праздничный салют для ветерана войны

"Почти смертельные были случаи. Я был дважды ранен", - рассказал Соколов.

Затем гости прогулялись с ветераном по городу, где у Вечного огня его ждал сюрприз – торжественный парад, закончившийся фейерверком. Глядя в небо на сотни разноцветных огней, Иван Васильевич улыбался и благодарил организаторов. "Спасибо, большое спасибо!" - говорил он.