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В Вязьме сотрудники СК устроили праздничный салют для ветерана войны
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РИА Новости

В Вязьме сотрудники СК устроили праздничный салют для ветерана войны

17:05 24.02.2020
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© Фото : СК РФ по Смоленской областиПраздничный фейерверк для ветерана Великой Отечественной войны Соколова Ивана от офицеров СК РФ по Смоленской области
Праздничный фейерверк для ветерана Великой Отечественной войны Соколова Ивана от офицеров СК РФ по Смоленской области
© Фото : СК РФ по Смоленской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сотрудники СУСК по Смоленской области подарили ветерану Великой Отечественной войны из Вязьмы праздничный салют в честь Дня защитника отечества.
"Праздничный фейерверк стал трогательным подарком для ветерана Великой Отечественной войны от офицеров СК. Несколько минут вечернее небо Вязьмы озарялось огнями салюта в честь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Соколова, а также всех тех, кто защищал нашу Родину", - говорится в сообщении регионального следственного управления.
На сайте СУСК по региону опубликовано видео, как сотрудники СК накануне праздника пили с ветераном чай у него дома и слушали истории о войне. Иван Васильевич был призван в армию в 1940 году, защищал Ленинград. Сначала служил связистом, потом – в противотанковом полку.
"Почти смертельные были случаи. Я был дважды ранен", - рассказал Соколов.
Затем гости прогулялись с ветераном по городу, где у Вечного огня его ждал сюрприз – торжественный парад, закончившийся фейерверком. Глядя в небо на сотни разноцветных огней, Иван Васильевич улыбался и благодарил организаторов. "Спасибо, большое спасибо!" - говорил он.
Салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
Вчера, 02:51
День защитника Отечества
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День защитника ОтечестваСледственный комитет России (СК РФ)ВязьмаОбщество
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