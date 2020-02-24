Хорватия усилила меры контроля из-за коронавируса в Италии

"Мы ввели обязательный меднадзор за здоровьем и самоизоляцию для лиц, прибывающих (с понедельника) из зараженных регионов Италии, тех, кто был в КНР 14 дней назад, и лиц, посещавших Южную Корею после 16 февраля. Прибывшие вчера и позавчера, например, из Венеции не попадут под медицинский надзор, если нет индивидуального решения по ним", - сообщила начальник кризисного штаба Майя Грба Буйович.