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Хорватия усилила меры контроля из-за коронавируса в Италии
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РИА Новости

Хорватия усилила меры контроля из-за коронавируса в Италии

16:49 24.02.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoБольница итальянского города Кодоньо
Больница итальянского города Кодоньо
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Больница итальянского города Кодоньо. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Хорватия усилила меры профилактики и контроля из-за вспышки коронавируса в соседней Италии, сообщил республиканский кризисный штаб по профилактике вируса.
В понедельник главы нескольких ведомств Хорватии провели совещание кризисного штаба в министерстве здравоохранения республики и приняли новые меры для ограничения распространения вируса. На данный момент инфицированных на хорватской территории не обнаружено.
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"Не следует распространять панику, так как в 80% болезнь имеет легкие симптомы. Мы поднимаем меры готовности на более высокий уровень. Но для паники места нет", - заявил министр здравоохранения Вили Берош. Трансляцию вело национальное телевидение.
"Мы ввели обязательный меднадзор за здоровьем и самоизоляцию для лиц, прибывающих (с понедельника) из зараженных регионов Италии, тех, кто был в КНР 14 дней назад, и лиц, посещавших Южную Корею после 16 февраля. Прибывшие вчера и позавчера, например, из Венеции не попадут под медицинский надзор, если нет индивидуального решения по ним", - сообщила начальник кризисного штаба Майя Грба Буйович.
МИД Хорватии ранее рекомендовал гражданам не путешествовать в итальянские области Ломбардия и Венето. Посетившие эти регионы, а также Эмилия-Романью и Пьемонт попадают под медицинский надзор. Хорватское министерство образования запретило учебным заведениям организацию экскурсий учащихся в Италию на месяц.
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Распространение нового коронавирусаХорватияИталияВ мире
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