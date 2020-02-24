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В Париже на аукционе продали "Мону Лизу" из кубиков Рубика
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РИА Новости

В Париже на аукционе продали "Мону Лизу" из кубиков Рубика

16:46 24.02.2020
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© REUTERS / Gonzalo Fuentes"Мона Лиза" из кубиков Рубика французского уличного художника под псевдонимом Invader
Мона Лиза из кубиков Рубика французского уличного художника под псевдонимом Invader
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Работа "Мона Лиза" французского уличного художника под псевдонимом Invader, выполненная из 330 кубиков Рубика, была продана на аукционе в Париже в воскресенье за 480 тысяч евро, сообщает аукционный дом Articurial.
"Рубик Мона Лиза от #Invader была продана на акционе Artcurial за 520 680 долларов (480 200 евро) – в четыре раза дороже оценочной стоимости", - говорится на странице аукционного дома в Twitter.
© AFP 2020 / Francois Guillot"Мона Лиза" из кубиков Рубика французского уличного художника под псевдонимом Invader
Мона Лиза из кубиков Рубика французского уличного художника под псевдонимом Invader
© AFP 2020 / Francois Guillot
"Мона Лиза" из кубиков Рубика французского уличного художника под псевдонимом Invader
Автором работы является французский художник Invader, настоящее имя которого Франк Слама.
"Мона Лиза" из кубиков Рубика была выполнена в 2005 году. Это не первая работа французского художника, другие его произведения можно увидеть на более чем 77 улицах в 33 странах мира, отмечает радиостанция France Info.
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