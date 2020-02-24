Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Балтийских республик и Польши. Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в НАТО отдают себе отчет в том, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, и альянс лишь пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.