Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
"Она (Россия. — Прим. ред.) поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран. Она демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство", — приводит слова Дуды издание Sieci.
17 февраля, 05:01Депутат сравнил Польшу с "лающей на Россию моськой"
По его словам, страна, которая проводит подобную политику, "не может считаться заслуживающей доверия и мирно преследующей свои интересы".
В середине февраля глава МИД Польши Яцек Чапутович нзвал Россию угрозой Евросоюзу, мотивировав это тем, что Кремль якобы использует силу для достижения своих интересов.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Балтийских республик и Польши. Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в НАТО отдают себе отчет в том, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, и альянс лишь пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Местные власти провели референдум после государственного переворота на Украине, боле 96 процентов избирателей поддержало идею воссоединения с Россией. В Кремле неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за вхождение в состав России в полном соответствии с положениями международного права. Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".