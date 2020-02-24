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Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
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РИА Новости

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

16:35 24.02.2020 (обновлено: 20:36 24.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
"Она (Россия. — Прим. ред.) поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран. Она демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство", — приводит слова Дуды издание Sieci.
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик
17 февраля, 05:01
Депутат сравнил Польшу с "лающей на Россию моськой"
По его словам, страна, которая проводит подобную политику, "не может считаться заслуживающей доверия и мирно преследующей свои интересы".
В середине февраля глава МИД Польши Яцек Чапутович нзвал Россию угрозой Евросоюзу, мотивировав это тем, что Кремль якобы использует силу для достижения своих интересов.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Балтийских республик и Польши. Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в НАТО отдают себе отчет в том, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, и альянс лишь пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
16 февраля, 13:35
"Показать недовольство". В Польше возмутились словами Макрона о России
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Местные власти провели референдум после государственного переворота на Украине, боле 96 процентов избирателей поддержало идею воссоединения с Россией. В Кремле неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за вхождение в состав России в полном соответствии с положениями международного права. Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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НАТОЕвросоюзМИД ПольшиРеспублика КрымУкраинаПолитикаЯцек ЧапутовичАнджей ДудаВладимир ПутинЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну и ... что Дуда сказал не так??
24 февраля, 16:41
Semen Altov
673018111
Как же им завидно. Да мы империя, что хотим то и делаем
24 февраля, 16:41
Андрей Дашков
9650005
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