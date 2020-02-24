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Греческие журналисты провели пикет в поддержку Ассанжа
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РИА Новости

Греческие журналисты провели пикет в поддержку Ассанжа

16:29 24.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий Мельник Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020
Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Греческие журналисты провели в понедельник возле посольства Великобритании в Афинах пикет в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Акция приурочена к началу в Лондоне основных судебных слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа 24 февраля, слушания продлятся всю следующую неделю. Вторая часть слушаний по существу планируется с 18 мая по 5 июня.
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В пикете участвовали два десятка журналистов, в том числе ведущих печатных СМИ и телеканалов, представители общественности. Они держали плакаты на английском и греческом языке "Свободу Джулиану Ассанжу", "Свобода Ассанжа – это свобода слова".
© РИА Новости / Геннадий Мельник Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020
Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020
На пикете было подписано письмо правительствам Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Австралии в защиту основателя WikiLeaks, его подписывали и прохожие. "Мы, граждане Греции, которые подписывают это письмо, участвуем во всемирной акции протеста 24 февраля 2020 года против продолжающегося задержания основателя Wikileaks, отмеченного наградами журналиста и издателя Джулиана Ассанжа и его экстрадиции в Соединенные Штаты", - говорится в письме.
Участники акции требуют от правительства Великобритании прекращения физических и психологических пыток, уважения прав личности и освобождения Ассанжа, а также отказа от выдачи его в Соединенные Штаты. От США авторы письма требуют остановить незаконное судебное преследование и клевету на честного и мужественного журналиста, раскрывшего военные преступления, виновные в которых должны были преследоваться правительством США. Они призывают Австралию защищать своего гражданина и требовать, чтобы Ассанж вернулся на родину.
Власти США предъявили Ассанжу 18 обвинений в нарушении закона, в частности, в сговоре с целью компьютерного взлома, в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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