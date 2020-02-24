Во Франции число туристов сократилось на 30-40% из-за коронавируса

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Число туристов, посещающих Число туристов, посещающих Францию , в результате вспышки коронавируса сократилось на 30-40%, заявил глава французского минфина Брюно Ле Мэр.

Франция - одна из самых посещаемых стран в мире. Согласно данным МИД, в 2018 году во Франции побывало 89,4 миллиона иностранных граждан, а доля доходов от туризма в национальном ВВП составила около 8%.

"Конечно, во Франции сейчас меньше туристов, на 30-40% меньше, чем ожидалось. Конечно, это серьезный удар по французской экономике", - заявил Ле Мэр телеканалу CNBC в Эр-Рияде, где проходит встреча министров финансов G20.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.