Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море

"Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" из состава морской охраны государственной пограничной службы Украины отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Азовском море был шторм, погодные условия не способствовали проведению стрельб, но экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив все цели.