Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
"Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" из состава морской охраны государственной пограничной службы Украины отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в Азовском море был шторм, погодные условия не способствовали проведению стрельб, но экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив все цели.