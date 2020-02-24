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Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
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РИА Новости

Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море

16:18 24.02.2020
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CC BY 4.0 / Інформаційне агентство Міністерства оборони України / Олексій Тригуб / В Азовському морі стріляли катери ВМСУкраинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
CC BY 4.0 / Інформаційне агентство Міністерства оборони України / Олексій Тригуб / В Азовському морі стріляли катери ВМС
Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
"Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" из состава морской охраны государственной пограничной службы Украины отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в Азовском море был шторм, погодные условия не способствовали проведению стрельб, но экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив все цели.
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