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В КНР медики назвали вероятных промежуточных переносчиков коронавируса
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РИА Новости

В КНР медики назвали вероятных промежуточных переносчиков коронавируса

16:14 24.02.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПанголин
Панголин
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Панголин. Архивное фото
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Исследования свидетельствуют, что панголины могут быть промежуточными хозяевами нового типа коронавируса, заявил на пресс-конференции глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 Государственного комитета по вопросам здравоохранения Лян Ваньнянь.
Панголины, или ящеры - отряд плацентарных млекопитающих. Тело животного покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга. Панголины населяют открытые местности и тропические леса, ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в глубоких норах или дуплах и кронах деревьев. Питаются муравьями и термитами. Панголины добываются из-за мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства.
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"На данный момент исследования свидетельствуют, что (первоначальным – ред.) животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним из промежуточных хозяев", - заявил Лян Ваньнянь.
Ранее группа ученых из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне провела исследования и выяснила, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины. Позже глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь заявил, что наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства, являются летучие мыши.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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