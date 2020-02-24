В КНР медики назвали вероятных промежуточных переносчиков коронавируса

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Исследования свидетельствуют, что панголины могут быть промежуточными хозяевами нового типа Исследования свидетельствуют, что панголины могут быть промежуточными хозяевами нового типа коронавируса , заявил на пресс-конференции глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 Государственного комитета по вопросам здравоохранения Лян Ваньнянь.

Панголины, или ящеры - отряд плацентарных млекопитающих. Тело животного покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга. Панголины населяют открытые местности и тропические леса, ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в глубоких норах или дуплах и кронах деревьев. Питаются муравьями и термитами. Панголины добываются из-за мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства.

"На данный момент исследования свидетельствуют, что (первоначальным – ред.) животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним из промежуточных хозяев", - заявил Лян Ваньнянь.

Ранее группа ученых из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне провела исследования и выяснила, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины. Позже глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь заявил, что наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства, являются летучие мыши.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.