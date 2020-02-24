В Ижевске один строитель погиб при обрушении лестничного проема в доме

"В результате обрушения лестничного проёма пострадали два человека, это строители, работающие на объекте, один доставлен в лечебное учреждение с травмами, на момент госпитализации находился в сознании. Второй извлечен из-под обрушившихся конструкций без признаков жизни", - сообщили РИА Новости в ижевской администрации.