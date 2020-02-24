В Ижевске один строитель погиб при обрушении лестничного проема в доме

УФА, 24 фев - РИА Новости. Один строитель погиб, другой с травмами доставлен в больницу в результате обрушения лестничного проёма в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее ГУ МЧС по Удмуртии сообщал агентству, что в строящемся жилом доме на улице Воткинское шоссе Ижевска в 14.05 мск обрушился лестничный проем, пострадали два человека.
"В результате обрушения лестничного проёма пострадали два человека, это строители, работающие на объекте, один доставлен в лечебное учреждение с травмами, на момент госпитализации находился в сознании. Второй извлечен из-под обрушившихся конструкций без признаков жизни", - сообщили РИА Новости в ижевской администрации.
В мэрии отметили, что на месте происшествия специалисты выясняют причину произошедшего.
12 февраля, 14:28В Тюмени жильцов дома эвакуируют из-за обрушения стены