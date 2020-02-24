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Партия "Согласие" оспорит в суде решение о роспуске Рижской думы
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РИА Новости

Партия "Согласие" оспорит в суде решение о роспуске Рижской думы

16:02 24.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Рига. Архивное фото
РИГА, 24 фев – РИА Новости. Партия "Согласие", выступающая в поддержку русскоязычных жителей Латвии, решила оспорить в Конституционном суде закон о роспуске Рижской думы, сообщил журналистам глава партии Янис Урбанович.
Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы. Ранее сейм в трех чтениях принял закон о роспуске Рижской думы, которая, по мнению законодательного органа, не смогла обеспечить вывоз мусора.
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"Партия "Согласие" уверена, что Рижская дума была распущена противозаконно, потому что в обосновании роспуска думы осталась аргументация о кризисе с вывозом мусора в столице, которого в Риге нет. Мы решили оспорить закон в Конституционном суде", - сказал Урбанович.
По его мнению, если Конституционный суд признает закон нелегитимным.
По расчетам Центральной избирательной комиссии, расходы на организацию выборов могут составить более 570 тысяч евро.
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Эгилс ЛевитсЯнис УрбановичЛатвияРигаВ мире
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