Партия "Согласие" оспорит в суде решение о роспуске Рижской думы

"Партия "Согласие" уверена, что Рижская дума была распущена противозаконно, потому что в обосновании роспуска думы осталась аргументация о кризисе с вывозом мусора в столице, которого в Риге нет. Мы решили оспорить закон в Конституционном суде", - сказал Урбанович.