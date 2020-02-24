Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва и Анкара готовят очередную серию консультаций для решения ситуации вокруг Идлиба, РФ надеется, что их итогом станет договоренность о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас готовится очередная серия консультаций, которые, мы надеемся, смогут вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы эта действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
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