Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой

"Сейчас готовится очередная серия консультаций, которые, мы надеемся, смогут вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы эта действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.