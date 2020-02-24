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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T16:01+0300
https://ria.ru/20200224/1565141836.html
Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565140632_0:308:3015:2004_1036x0_80_0_0_ee46633bf2a6c3713177811602701a8e.jpg
РИА Новости

Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой

16:01 24.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва и Анкара готовят очередную серию консультаций для решения ситуации вокруг Идлиба, РФ надеется, что их итогом станет договоренность о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас готовится очередная серия консультаций, которые, мы надеемся, смогут вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы эта действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
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Война в СирииСергей ЛавровТурцияСирияРоссия
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