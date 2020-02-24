Рябков примет участие в комиссии по иранской ядерной сделке в Вене

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Замглавы МИД России Сергей Рябков представит Россию на комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которая пройдёт 26 февраля в Вене, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"На этой встрече российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков", - сказал Ульянов.
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В комиссии будут участвовать представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана. Председательствовать на заседании будет генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы Хельга-Мария Шмид.