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Рябков примет участие в комиссии по иранской ядерной сделке в Вене
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РИА Новости

Рябков примет участие в комиссии по иранской ядерной сделке в Вене

16:01 24.02.2020 (обновлено: 16:55 24.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Замглавы МИД России Сергей Рябков представит Россию на комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которая пройдёт 26 февраля в Вене, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"На этой встрече российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков", - сказал Ульянов.
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
18 февраля, 12:08
В Тегеране не готовы к новой сделке по ядерной программе
В комиссии будут участвовать представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана. Председательствовать на заседании будет генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы Хельга-Мария Шмид.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил Ульянов (дипломат)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВенаРоссияИранВ мире
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