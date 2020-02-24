Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T16:04+0300
https://ria.ru/20200224/1565141740.html
Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564931392_0:0:2630:1480_1036x0_80_0_0_3872700f2198ee4150aa5f17dbc4df9c.jpg
РИА Новости

Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами

15:56 24.02.2020 (обновлено: 16:04 24.02.2020)
3463
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки "Хайят Тахрир аш Шам"* в Сирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обе эти структуры - и "ан-Нусра"*, и "Хайят Тахрир аш Шам"* официально включены в списки террористических организаций, которые составляет СБ ООН. Они же включены в национальные списки террористических организаций США. Тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона, включая спецпредставителя США по сирийскому урегулированию (Джеймса) Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают "Тахрир аш Шам"* уж не такой террористической организацией, и что с ней можно было бы при каких-то обстоятельствах наладить диалог", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
"Такие намеки, достаточно прозрачные, мы слышим не первый раз и считаем их абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул глава МИД РФ.
*Запрещенные в России террористические организации
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
22 февраля, 08:00
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
9121102
Обсудить 4
Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Источник сообщил о гибели тринадцати турецких военных в Идлибе
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Китай
Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Лента новостейМолния