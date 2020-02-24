В ВОЗ рассказали об итогах исследования коронавируса

ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Международная команда экспертов ВОЗ по расследованию вспышки коронавируса нового типа COVID-2019, прибывшая в Китай, после проведённых исследований пришла к выводу, что все возрастные категории подвержены этому вирусу, заявил в понедельник глава экспертной комиссии по реагирования на COVID-2019 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.
Международная команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по расследованию вспышки нового коронавируса, состоящая из 25 китайских и иностранных экспертов, прибыла в Китай 16 февраля и побывала в Пекине, провинциях Гуандун, Сычуань, а также в Ухане.
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"Новый тип коронавируса - это новый вид возбудителя заболевания, поэтому ни y одной возрастной группы нет иммунитетa от нового типа коронавируса, могут легко заразиться", - заявил на пресс-конференции Лян Ваньнянь по итогам проведённого расследования.
Согласно результатам проведённого исследования, средний возраст заболевших составляет 51 год, люди в возрасте 30-69 лет составляют 77,8% от общего числа заболевших, 77,5% случаев было зарегистрировано в провинции Хубэй.
Эксперты также выяснили, что у около 1-5% лиц, имевших тесный контакт с заболевшими, анализы на коронавирусную инфекцию были положительными.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
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