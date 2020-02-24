В ВОЗ рассказали об итогах исследования коронавируса

Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Международная команда экспертов Международная команда экспертов ВОЗ по расследованию вспышки коронавируса нового типа COVID-2019, прибывшая в Китай , после проведённых исследований пришла к выводу, что все возрастные категории подвержены этому вирусу, заявил в понедельник глава экспертной комиссии по реагирования на COVID-2019 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

Международная команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по расследованию вспышки нового коронавируса, состоящая из 25 китайских и иностранных экспертов, прибыла в Китай 16 февраля и побывала в Пекине, провинциях Гуандун, Сычуань, а также в Ухане

"Новый тип коронавируса - это новый вид возбудителя заболевания, поэтому ни y одной возрастной группы нет иммунитетa от нового типа коронавируса, могут легко заразиться", - заявил на пресс-конференции Лян Ваньнянь по итогам проведённого расследования.

Согласно результатам проведённого исследования, средний возраст заболевших составляет 51 год, люди в возрасте 30-69 лет составляют 77,8% от общего числа заболевших, 77,5% случаев было зарегистрировано в провинции Хубэй.

Эксперты также выяснили, что у около 1-5% лиц, имевших тесный контакт с заболевшими, анализы на коронавирусную инфекцию были положительными.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.