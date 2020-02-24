Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T16:09+0300
https://ria.ru/20200224/1565141615.html
В Удмуртии семья из четырех человек погибла в ДТП
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565142013_0:200:1152:848_1036x0_80_0_0_8f5374d815844d11932facba090ec41e.jpg
РИА Новости

В Удмуртии семья из четырех человек погибла в ДТП

15:41 24.02.2020 (обновлено: 16:09 24.02.2020)
2348
© Фото : МЧС РоссииДТП в Игринском районе Удмуртии
ДТП в Игринском районе Удмуртии
© Фото : МЧС России
ДТП в Игринском районе Удмуртии
УФА, 24 фев - РИА Новости. Семья из четырёх человек погибла, ещё пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 14.05 (13.05 мск) недалеко от населенного пункта Факел автомобильной дороги "Игра-Глазов" в Игринском районе Удмуртии. Водитель автомобиля Toyota Highlander, мужчина 1985 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной LADA XRAY под управлением мужчины 1984 года рождения.
"В результате ДТП водитель автомобиля LADA XRAY и три его пассажира: женщина 1983 года рождения, двое детей 2011 и 2012 года рождения получили смертельные травмы. Годовалый ребёнок из этой машины госпитализирован. В автомобиле Toyota Highlander водитель и три пассажира, в числе которых один ребёнок, доставлены в медицинское учреждение",- сказали агентству в пресс-службе МВД по Удмуртии.
В ведомстве отметили, что на месте работают инспекторы ГИБДД, выясняются причины и условия ДТП.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Вчера, 15:16
В Новой Москве машина врезалась в дерево, один человек погиб
1214051
Обсудить 1
Удмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Последствия пожара в Наровчатском районе в Пензенской области
В Пензенской области два человека погибли при пожаре в доме
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северной Осетии возбудили дело об убийстве местного жителя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Лента новостейМолния