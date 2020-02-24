В Удмуртии семья из четырех человек погибла в ДТП

"В результате ДТП водитель автомобиля LADA XRAY и три его пассажира: женщина 1983 года рождения, двое детей 2011 и 2012 года рождения получили смертельные травмы. Годовалый ребёнок из этой машины госпитализирован. В автомобиле Toyota Highlander водитель и три пассажира, в числе которых один ребёнок, доставлены в медицинское учреждение",- сказали агентству в пресс-службе МВД по Удмуртии.