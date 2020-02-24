В Удмуртии семья из четырех человек погибла в ДТП

УФА, 24 фев - РИА Новости. Семья из четырёх человек погибла, ещё пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 14.05 (13.05 мск) недалеко от населенного пункта Факел автомобильной дороги "Игра-Глазов" в Игринском районе Удмуртии. Водитель автомобиля Toyota Highlander, мужчина 1985 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной LADA XRAY под управлением мужчины 1984 года рождения.
"В результате ДТП водитель автомобиля LADA XRAY и три его пассажира: женщина 1983 года рождения, двое детей 2011 и 2012 года рождения получили смертельные травмы. Годовалый ребёнок из этой машины госпитализирован. В автомобиле Toyota Highlander водитель и три пассажира, в числе которых один ребёнок, доставлены в медицинское учреждение",- сказали агентству в пресс-службе МВД по Удмуртии.
В ведомстве отметили, что на месте работают инспекторы ГИБДД, выясняются причины и условия ДТП.