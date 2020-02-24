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В Лионе задержали автобус из Милана из-за подозрения на коронавирус
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РИА Новости

В Лионе задержали автобус из Милана из-за подозрения на коронавирус

15:36 24.02.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Автобус, прибывший из Милана, был задержан во французском Лионе из-за подозрения на коронавирус у водителя, сообщает местное издание Lyon Mag.
По данным издания, автобус прибыл на вокзал в районе Перраш в 07.10 по местному времени (09.10 мск). Сообщается, что водитель автобуса был госпитализирован из-за сильного кашля, который вызвал подозрение на наличие у него коронавируса.
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Пассажирам запретили покидать автобус, пока каждого из них не проверит врач. Всего на борту, по данным издания, могут находиться около 20 человек.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались, по последним данным, пять человек, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 200 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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