В Лионе задержали автобус из Милана из-за подозрения на коронавирус

По данным издания, автобус прибыл на вокзал в районе Перраш в 07.10 по местному времени (09.10 мск). Сообщается, что водитель автобуса был госпитализирован из-за сильного кашля, который вызвал подозрение на наличие у него коронавируса.

Пассажирам запретили покидать автобус, пока каждого из них не проверит врач. Всего на борту, по данным издания, могут находиться около 20 человек.

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались, по последним данным, пять человек, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 200 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.

« Tout va bien » selon un passager tout juste sorti du bus coincé depuis ce matin à la gare #Perrache de #Lyon. Il ne resterait que les passagers originaires d’#Italie confinés dans le bus @lyonmag pic.twitter.com/lnLTbGEy5R — Julien Damboise (@JDANDOU) February 24, 2020

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.