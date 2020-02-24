Alitalia вернет 40 пассажиров с заблокированного на Маврикии рейса

"Согласно распоряжениям Маврикия, которые были переданы в компанию только после прибытия рейса, высадка 40 человек из Ломбардии и Венето увязывается с помещением в местный карантин. По просьбе последних, а также в условиях постоянной координации кризисным центром МИД, Alitalia готовит их к немедленному возвращению, несмотря ни на что никто из них не показал симптомов какого-либо недомогания", - сообщает Alitalia.