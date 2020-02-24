Alitalia вернет 40 пассажиров с заблокированного на Маврикии рейса

Ранее власти Маврикия заблокировали часть пассажиров на борту самолета: руководство местного аэропорта разрешило высадку только тем, кто прибыл не из охваченных вспышкой коронавируса итальянских регионов.
Власти Маврикия несколько часов держат на борту самолета Alitalia часть пассажиров с севера Италии, где распространяется эпидемия коронавируса, сообщает газета La Repubblica. Согласно данным онлайн-табло аэропорта на Маврикии, борт из Рима приземлился в 10:49 по местному времени (9:49 мск). На борту, согласно сообщениям итальянских СМИ, было около 300 человек.
"Согласно распоряжениям Маврикия, которые были переданы в компанию только после прибытия рейса, высадка 40 человек из Ломбардии и Венето увязывается с помещением в местный карантин. По просьбе последних, а также в условиях постоянной координации кризисным центром МИД, Alitalia готовит их к немедленному возвращению, несмотря ни на что никто из них не показал симптомов какого-либо недомогания", - сообщает Alitalia.
Как сообщил в понедельник глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, общее число случаев заражения в Италии достигло 219. Жертвами инфекции стали пять человек, о последних летальных двух случаях власти сообщили в понедельник. Все скончавшиеся – люди пожилого возраста. В одном из случаев заражение коронавирусом произошло на фоне онкологического заболевания. Наибольшее число заражений - 167 – зафиксировано в северной области Ломбардия.
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