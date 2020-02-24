В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 фев – РИА Новости. Один полицейский в Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV

По данным полиции, беспорядки проходят в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад. Протестующие подожгли автозаправку и несколько автомобилей. На одном из распространенных видео запечатлен мужчина из числа протестующих, который целится в сторону полиции из напоминающего пистолет предмета. В сторону полицейских летят камни.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Временно закрыт ряд станций метро в районе протестов, на улицы района выведены усиленные части полиции.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.