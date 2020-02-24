В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими

По данным полиции, беспорядки проходят в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад. Протестующие подожгли автозаправку и несколько автомобилей. На одном из распространенных видео запечатлен мужчина из числа протестующих, который целится в сторону полиции из напоминающего пистолет предмета. В сторону полицейских летят камни.
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Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Временно закрыт ряд станций метро в районе протестов, на улицы района выведены усиленные части полиции.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
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