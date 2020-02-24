В Италии отменили акцию по бесплатному посещению музеев первого марта

"В воскресенье, 1 марта, инициатива министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, которая обеспечивает бесплатное посещение музеев, археологических парков и других государственных учреждений культуры по всей Италии каждое первое воскресенье месяца, будет приостановлена", - говорится в сообщении министерства.

Минкультуры считает результаты введенной в 2014 году инициативы блестящими. В последнее время число присоединяющихся к ней государственных музеев превышает 450. Всего бесплатным входом в музеи в первое воскресенье месяца воспользовалось свыше 17 миллионов человек. О популярности инициативы говорит показатели посещаемости Колизея 2 февраля: несмотря на очереди, древнеримский памятник посетили 20 тысяч человек.