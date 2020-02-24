Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-24T16:21+0300
https://ria.ru/20200224/1565141001.html
В Италии отменили акцию по бесплатному посещению музеев первого марта
https://cdn22.img.ria.ru/images/155514/88/1555148899_0:290:3060:2011_1036x0_80_0_0_264d9773ddd497406869acb1b66a2861.jpg
РИА Новости

В Италии отменили акцию по бесплатному посещению музеев первого марта

15:18 24.02.2020 (обновлено: 16:21 24.02.2020)
978
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКолизей в Риме
Колизей в Риме
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Колизей в Риме. Архивное фото
РИМ, 24 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Министерство культуры Италии объявило об отмене традиционной инициативы, в рамках которой вход во все государственные музеи страны делается бесплатным в каждое первое воскресенье месяца.
Вспышка коронавируса на севере Италии привела в общей сложности к 219 случаям заражения. Жертвами инфекции стали пять человек, о последних летальных двух случаях власти сообщили в понедельник. Все скончавшиеся – люди пожилого возраста. Самые крупные вспышки зафиксированы в областях Ломбардия и Венето. Власти шести северных регионов Италии приняли решение как минимум на неделю закрыть школы и университеты. В Ломбардии и Венето с понедельника действует запрет на проведение всех публичных мероприятий, включая культурные, спортивные и религиозные.
Народный артист России Денис Мацуев
14:47Культура
Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса
"В воскресенье, 1 марта, инициатива министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, которая обеспечивает бесплатное посещение музеев, археологических парков и других государственных учреждений культуры по всей Италии каждое первое воскресенье месяца, будет приостановлена", - говорится в сообщении министерства.
Минкультуры считает результаты введенной в 2014 году инициативы блестящими. В последнее время число присоединяющихся к ней государственных музеев превышает 450. Всего бесплатным входом в музеи в первое воскресенье месяца воспользовалось свыше 17 миллионов человек. О популярности инициативы говорит показатели посещаемости Колизея 2 февраля: несмотря на очереди, древнеримский памятник посетили 20 тысяч человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
231002
Обсудить 0
КультураРаспространение нового коронавирусаНовости - ТуризмИталия
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Женщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
Очевидцы рассказали о ситуации в северной Италии из-за коронавируса
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в Италии
В Италии от коронавируса умер четвертый человек
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии оценил принятые меры по сдерживанию коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Лента новостейМолния