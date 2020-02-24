В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

УФА, 24 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, инцидент произошел в строящемся жилом доме на улице Воткинское шоссе Ижевска в 14.05 мск.
"Обрушился лестничный пролёт. Спасатели извлекли из завалов одного человека, в настоящее время бригада скорой помощи оказывает ему помощь. Второго пострадавшего извлекают из под завалов", - сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Удмуртии.
Он отметил, что на месте работают 22 человека, задействовано 8 единиц техники.
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