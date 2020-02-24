В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

"Обрушился лестничный пролёт. Спасатели извлекли из завалов одного человека, в настоящее время бригада скорой помощи оказывает ему помощь. Второго пострадавшего извлекают из под завалов", - сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Удмуртии.