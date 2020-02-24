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В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
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РИА Новости

В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

15:16 24.02.2020 (обновлено: 15:32 24.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
УФА, 24 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, инцидент произошел в строящемся жилом доме на улице Воткинское шоссе Ижевска в 14.05 мск.
"Обрушился лестничный пролёт. Спасатели извлекли из завалов одного человека, в настоящее время бригада скорой помощи оказывает ему помощь. Второго пострадавшего извлекают из под завалов", - сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Удмуртии.
Он отметил, что на месте работают 22 человека, задействовано 8 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ИжевскПроисшествия
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