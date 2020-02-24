Иракские силовики ликвидировали боевиков, приближенных к лидеру ИГ*

БАГДАД, 24 фев - РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали трех террористов, приближенных к лидеру террористической группировки "Исламское государство"*, и задержали еще семерых в ходе операции в провинции Киркук на севере страны, говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности в Twitter.
"Герои отдела спецопераций службы (борьбы с терроризмом) при поддержке авиации международной коалиции провели воздушно-десантную операцию, в ходе которой ликвидировали трех террористов, приближенных к лидеру банд ИГ*, и задержали еще семерых", - говорится в заявлении.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.