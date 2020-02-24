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Иракские силовики ликвидировали боевиков, приближенных к лидеру ИГ*
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РИА Новости

Иракские силовики ликвидировали боевиков, приближенных к лидеру ИГ*

15:07 24.02.2020
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© AP PhotoИракские силы безопасности
Иракские силы безопасности
© AP Photo
Иракские силы безопасности. Архивное фото
БАГДАД, 24 фев - РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали трех террористов, приближенных к лидеру террористической группировки "Исламское государство"*, и задержали еще семерых в ходе операции в провинции Киркук на севере страны, говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности в Twitter.
"Герои отдела спецопераций службы (борьбы с терроризмом) при поддержке авиации международной коалиции провели воздушно-десантную операцию, в ходе которой ликвидировали трех террористов, приближенных к лидеру банд ИГ*, и задержали еще семерых", - говорится в заявлении.
Посол России в Ираке Максим Максимов
13 февраля, 10:44
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В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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