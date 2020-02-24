Иракские силовики ликвидировали боевиков, приближенных к лидеру ИГ*

"Герои отдела спецопераций службы (борьбы с терроризмом) при поддержке авиации международной коалиции провели воздушно-десантную операцию, в ходе которой ликвидировали трех террористов, приближенных к лидеру банд ИГ*, и задержали еще семерых", - говорится в заявлении.

О полной победе над ИГ* в Ираке говорить рано, заявил посол в Багдаде

О полной победе над ИГ* в Ираке говорить рано, заявил посол в Багдаде

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.