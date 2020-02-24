Совместная миссия ЕС и ВОЗ посетит Италию для обсуждения коронавируса

"Мы, ЕК, в контакте с властями Италии, следим за ситуацией с коронавирусом, в курсе всех мер, которые принимаются итальянскими властями по борьбе с этим вирусом. Проводятся технические контакты между различными ведомствами. Предстоит совместная миссия ЕС, Европейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, ВОЗ в Италию на этой неделе, вероятнее всего, завтра", - сказала представитель ЕК.