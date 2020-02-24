Совместная миссия ЕС и ВОЗ посетит Италию для обсуждения коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Совместная миссия представителей институтов Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения посетит на текущей неделе Италию, чтобы ознакомиться с развитием ситуации вокруг распространения коронавируса, заявили на брифинге Еврокомиссии в Брюсселе.
"Мы, ЕК, в контакте с властями Италии, следим за ситуацией с коронавирусом, в курсе всех мер, которые принимаются итальянскими властями по борьбе с этим вирусом. Проводятся технические контакты между различными ведомствами. Предстоит совместная миссия ЕС, Европейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, ВОЗ в Италию на этой неделе, вероятнее всего, завтра", - сказала представитель ЕК.
Она добавила, что цель миссии - "ознакомиться с ситуацией по коронавирусу в Италии, предоставить дополнительные советы".
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались, по последним данным, пять человек, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 200 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса