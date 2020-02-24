Очевидцы рассказали о ситуации в северной Италии из-за коронавируса

РИМ, 24 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Жители ряда городов североитальянской области Жители ряда городов североитальянской области Ломбардия , где в конце минувшей недели была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, буквально опустошили многие местные супермаркеты и продовольственные магазины.

Как рассказали РИА Новости очевидцы, в Милане в воскресенье вплоть до позднего вечера в супермаркетах стояли длинные очереди посетителей с тележками, до верху набитыми различными продуктами.

"Такое у нас можно увидеть разве что перед Рождеством. В магазинах полно людей. Все что-то набирают, тележки полны. Но при этом люди закупают в магазинах продукты длительного хранения: макароны, консервы, различные копчености. Под вечер полки многих супермаркетов оказались практически пусты", - рассказал агентству 55-летний Джакомо, который в воскресенье посетил пару супермаркетов в центральной части северной столицы Италии

По мнению миланца, речь пока все-таки не идет о панике. "Нельзя сказать, что люди охвачены страхом. Скорее они принимают меры предосторожности. Дело в том, что в городе Кодоньо, где был выявлен первый в Ломбардии случай заражения коронавирусом, и в нескольких соседних населенных пунктах вся производственная и коммерческая деятельность сейчас временно прекращена. И вдруг оказалось, что многие местные магазины тоже закрылись, в том числе из-за прекращения поставок товаров. Вот люди и решили сделать запасы впрок на случай, если ситуация с вирусом обострится", - отметил он.

Еще одна жительница Милана по имени Кристиана в беседе с РИА Новости с удивлением констатировала, что, сделав сегодня по интернету заказ на продовольственные товары, узнала, что покупку доставят на дом не раньше вторника. "Такого никогда прежде не случалось. Обычно заказанные продукты мне доставляли через несколько часов", - заметила женщина.

По сообщениям местных СМИ, аналогичная ситуация наблюдается в целом ряде городов северной Италии, прежде всего, в Ломбардии, а также в некоторых провинциях области Эмилия-Романья.

Президент Ломбардии Аттилио Фонтана, выступая в понедельник в прямом эфире популярной радиостанции Rtl , призвал земляков не поддаваться панике и "жить обычной жизнью, как это было прежде". По его словам, "закупка продовольствия не имеет никакого смысла, а поставки товаров в магазины будут обеспечены".

В свою очередь глава Ассоциации итальянских коммерсантов, занимающихся поставками продовольственных товаров (Confali) Донателла Прамполини признала, что в "минувшие выходные многие супермаркеты неожиданно подверглись осаде покупателей". "Мы пересмотрели график и смены работы персонала, чтобы справиться с возникшей чрезвычайной ситуацией", - заявила она журналистам.

Представитель разветвленной торговой сети Esselunga сказал в этой связи РИА Новости, что ситуация со снабжением их супермаркетов, работающих на севере Италии, находится под контролем. "Проблемы действительно возникли из-за дополнительных заказов, но мы уже увеличили поставки, и все должно скоро прийти в норму", - сказал он.