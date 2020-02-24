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В ЕК назвали дату заседания комиссии по иранской ядерной сделке
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РИА Новости

В ЕК назвали дату заседания комиссии по иранской ядерной сделке

15:00 24.02.2020 (обновлено: 15:13 24.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Объединенная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пройдет 26 февраля в Вене с участием представителей Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана, говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Председательствовать на заседании будет генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы Хельга-Мария Шмид, указывается в документе.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕврокомиссияВенаИранВ мире
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