Посетившие Китай эксперты ВОЗ не нашли значимых мутаций коронавируса

ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Международная группа экспертов Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения , расследующая вспышку коронавируса нового типа, после посещения Китая не обнаружила значимых мутаций инфекции. Об этом сообщил глава комиссии по реагированию на Covid-19 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

"Полногеномное секвенирование изолированных 104 штаммов нового типа коронавируса с достоверностью <...> 99,9 процента, показало, что на данный момент значимой мутации вируса не произошло", — сказал он на пресс-конференции.

Команда ВОЗ, в которую вошли 25 китайских и иностранных специалистов, прибыла в КНР 16 февраля и побывала в Пекине, провинциях Гуандун, Сычуань, а также в городе Ухань, наиболее подверженном эпидемии.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19. По состоянию на 24 февраля число зараженных в Китае превысило 79,3 тысячи человек, умерли 2527, выздоровели почти 25 тысяч пациентов.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее запретило въезд китайским гражданам, закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.