На Маврикии не выпускают из самолета пассажиров с севера Италии

РИМ, 24 фев – РИА Новости. Власти Власти Маврикия несколько часов держат на борту самолета авиакомпании Alitalia часть пассажиров с севера Италии , где распространяется эпидемия коронавируса, сообщает газета La Repubblica

Согласно данным онлайн-табло аэропорта на Маврикии, борт из Рима приземлился в 10:49 по местному времени (09:49 мск). На борту было около 300 человек, и руководство местного аэропорта разрешило высадку только тем пассажирам, которые прибыли не из охваченных вспышкой коронавируса итальянских регионов.

"Заблокированные пассажиры остаются в самолете", - сообщает Repubblica.

Как сообщает газета, власти Маврикия предложили 70 пассажирам из областей Ломбардия и Венето, где отмечены случаи заражения коронавирусом, остаться в местной больнице на карантин. В противном случае им будет предписано вернуться в Италию.

МИД Италии сообщило, что следит за ситуацией и "находится в постоянном контакте с авиакомпанией Alitalia и с посольством в Претории, ответственным за регион, с тем чтобы обеспечить помощь итальянцам на борту в максимальном объеме".

Общее число случаев заражения в Италии в понедельник утром превысило 200. Самые крупные вспышки зафиксированы в северных областях Ломбардия и Венето. От COVID-19 скончались четыре человека.