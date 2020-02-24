Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T15:02+0300
https://ria.ru/20200224/1565140425.html
На Маврикии не выпускают из самолета пассажиров с севера Италии
https://cdn24.img.ria.ru/images/106469/47/1064694727_0:206:2001:1331_1036x0_80_0_0_04091fc72afd62ebc4212042d571839a.jpg
РИА Новости

На Маврикии не выпускают из самолета пассажиров с севера Италии

14:56 24.02.2020 (обновлено: 15:02 24.02.2020)
1311
© AFP 2020 / Gabriel Bouys Самолет компании Alitalia
Самолет компании Alitalia
© AFP 2020 / Gabriel Bouys
Самолет компании Alitalia. Архивное фото
РИМ, 24 фев – РИА Новости. Власти Маврикия несколько часов держат на борту самолета авиакомпании Alitalia часть пассажиров с севера Италии, где распространяется эпидемия коронавируса, сообщает газета La Repubblica.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта на Маврикии, борт из Рима приземлился в 10:49 по местному времени (09:49 мск). На борту было около 300 человек, и руководство местного аэропорта разрешило высадку только тем пассажирам, которые прибыли не из охваченных вспышкой коронавируса итальянских регионов.
Народный артист России Денис Мацуев
14:47Культура
Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса
"Заблокированные пассажиры остаются в самолете", - сообщает Repubblica.
Как сообщает газета, власти Маврикия предложили 70 пассажирам из областей Ломбардия и Венето, где отмечены случаи заражения коронавирусом, остаться в местной больнице на карантин. В противном случае им будет предписано вернуться в Италию.
МИД Италии сообщило, что следит за ситуацией и "находится в постоянном контакте с авиакомпанией Alitalia и с посольством в Претории, ответственным за регион, с тем чтобы обеспечить помощь итальянцам на борту в максимальном объеме".
Флаги ЕС
12:27
ЕС прорабатывает разные сценарии реагирования в связи с коронавирусом
Общее число случаев заражения в Италии в понедельник утром превысило 200. Самые крупные вспышки зафиксированы в северных областях Ломбардия и Венето. От COVID-19 скончались четыре человека.
Власти шести регионов на севере страны сообщили о закрытии школ и университетов сроком на неделю. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные, спортивные и религиозные.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
362303
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЛомбардияМИД ИталииМаврикийИталияAlitaliaВ мире
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Женщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
Очевидцы рассказали о ситуации в северной Италии из-за коронавируса
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Афины
В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
Успенский собор в Хельсинки
Петербуржцы на праздники стали чаще ездить в Прибалтику и Финляндию
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Лента новостейМолния