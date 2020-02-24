Еврокомиссия ограничила командировки сотрудников в Китай

"Что касается Китая, Гонконга и Макао, то мы не рекомендуем командировки для наших сотрудников, кроме случаев крайней необходимости. Что касается сотрудников, возвращающихся из этих стран, мы им разрешаем 14 дней работать из дома", - сказал представитель пресс-службы ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.