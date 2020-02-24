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Еврокомиссия ограничила командировки сотрудников в Китай
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РИА Новости

Еврокомиссия ограничила командировки сотрудников в Китай

14:52 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Европейская комиссия ограничила командировки своих сотрудников в Китай в связи с распространением коронавируса, а также предусмотрела специальный график для тех, кто возвращается из этих стран.
"Что касается Китая, Гонконга и Макао, то мы не рекомендуем командировки для наших сотрудников, кроме случаев крайней необходимости. Что касается сотрудников, возвращающихся из этих стран, мы им разрешаем 14 дней работать из дома", - сказал представитель пресс-службы ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.
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