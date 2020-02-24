Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T16:48+0300
https://ria.ru/20200224/1565140225.html
Опубликовано видео захода американского эсминца Ross в Черное море
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565140208_0:0:1918:1079_1036x0_80_0_0_578aa1de4cdf9cbc7aa2b5dae60032ad.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео захода американского эсминца Ross в Черное море

14:50 24.02.2020 (обновлено: 16:48 24.02.2020)
11000
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Проход американского эсминца Ross через Босфорский пролив попал на видео. Кадры опубликованы на ютьюб-канале Bosphorus Observer, отслеживающем прохождение судов через пролив.
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
17 октября 2019, 08:00
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Как рассказали в Пентагоне, оснащенный системами Aegis эсминец прибыл в этот регион для проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море". Американские военные добавили, что целью визита стало укрепление отношений с партнерами в черноморском бассейне.
Действия Ross контролируют корабли Черноморского флота.
Заход эсминца в акваторию Черного моря стал первым за этот год для американских кораблей. В 2019-м боевые корабли НАТО совершили 13 таких походов.
Отдыхающие у памятника затопленным кораблям в Севастополе
15 февраля, 02:57
Украина и Румыния намерены "противостоять" России в Черном море
11131118101
Обсудить 17
РоссияЧерное мореБосфорМинистерство обороны СШАНАТОБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Пора РФ начать обеспечивать безопасность и повышать региональную стабильность у берегов Северной Америки, а то не спокойно там что-то...
24 февраля, 15:00
НДНикита Долгушев
2940002
А будет опубликовано видео выхода американского эсминца из Черного моря. Или он тихо слиняет без шумихи в прессе?))
24 февраля, 16:16
Броня Гомогенная
2100001
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
Сторонники оппозиции кидают камни на площади Независимости в Киеве
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Кадры из Фолькмарзене, где водитель протаранил толпу людей
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Полковник в отставке оценил статью NI о "странном" российском патроне
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Погода в Москве
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Посетительница выставки Секс в античном Китае в Гонконге
Европа раскрыла секреты китайского секса. Удовольствия там нет
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Израильская армия атаковала объекты "Исламского джихада" в Газе
Восточно-сибирская рысь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Нападение рыси на дрессировщика в Цхинвале попало на видео
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Премьера заключительного сезона сериала Кухня
Прилучный объявил о разводе после девяти лет брака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Лента новостейМолния