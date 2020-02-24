Опубликовано видео захода американского эсминца Ross в Черное море

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Проход американского эсминца Ross через Босфорский пролив попал на видео. Кадры опубликованы на ютьюб-канале Bosphorus Observer, отслеживающем прохождение судов через пролив.
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Как рассказали в Пентагоне, оснащенный системами Aegis эсминец прибыл в этот регион для проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море". Американские военные добавили, что целью визита стало укрепление отношений с партнерами в черноморском бассейне.
Действия Ross контролируют корабли Черноморского флота.
Заход эсминца в акваторию Черного моря стал первым за этот год для американских кораблей. В 2019-м боевые корабли НАТО совершили 13 таких походов.
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