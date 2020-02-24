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https://ria.ru/20200224/1565140141.html
Израильская армия атаковала объекты "Исламского джихада" в Газе
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РИА Новости

Израильская армия атаковала объекты "Исламского джихада" в Газе

14:47 24.02.2020 (обновлено: 16:19 24.02.2020)
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили ряд боевиков "Исламского джихада", готовящихся к запуску ракет из северной части сектора Газа на израильскую территорию. В ответ ВВС ЦАХАЛ атаковали боевиков", — уточняется в заявлении.
Следы ракет в небе над Израилем
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Представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра сообщил РИА Новости, что в результате ракетных ударов ранены четверо палестинцев, они госпитализированы в больницу Аш-Шифа.
Ранее из палестинского анклава в Газе по территории Израиля выпустили 21 ракету, 13 из них были перехвачены. Осколки одного из снарядов обнаружены на детской площадке в Сдероте. Информации о пострадавших нет.
Сирены оповещения о возможных ракетных обстрелах продолжают звучать в приграничных к Газе населенных пунктах. Из-за обстрелов из Газы отменили занятия в школах на юге страны, железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр-Шевой приостановлено, дороги в граничащих с Газой районах перекрыли.
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
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"Сделка века"

В конце января президент США Дональд Трамп представил "сделку века" — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной.
Этот план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.
Что касается Палестины, то "сделка века" предполагает создание демилитаризованного государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. Сделать столицей этого государства планируется Абу-Дис, город на восточной окраине Иерусалима, за "забором безопасности".
Израиль, Палестина
20 февраля, 16:34
Обед по расписанию. Израиль и Палестина прекратили "торговую войну"
Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение десяти лет, прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг этот план, заявив о разрыве отношения с США и Израилем. Он также добавил, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, его столицей должен быть Восточный Иерусалим.
Израиль же отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который объявил своей вечной и неделимой столицей.
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования
31 января, 08:00
"Сделка века" поможет Трампу и Нетаньяху, а главное — России
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Исламский джихадАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаИзраильВ мире
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