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Президент Латвии подписал закон о роспуске Рижской думы
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РИА Новости

Президент Латвии подписал закон о роспуске Рижской думы

14:47 24.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рига. Архивное фото
РИГА, 24 фев – РИА Новости. Президент Латвии Эгил Левитс в понедельник провозгласил утвержденный сеймом закон о роспуске Рижской думы, говорится в заявлении канцелярии главы государства.
Депутаты сейма Латвии ранее приняли в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы.
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13 февраля, 17:38
Внеочередные выборы в Рижскую думу могут состояться 25 апреля
"Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы", - говорится в сообщении.
Закон предусматривает, что внеочередные выборы необходимо организовать в течение двух месяцев после роспуска думы.
Министерство регионального развития ранее решило инициировать роспуск Рижской думы. Как считают в ведомстве, дума оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора. Руководство Рижской думы считает, что решение о ее роспуске является необоснованным.
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Рижская думаЭгилс ЛевитсЛатвияРигаВ мире
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