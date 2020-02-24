Президент Латвии подписал закон о роспуске Рижской думы

"Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает, что внеочередные выборы необходимо организовать в течение двух месяцев после роспуска думы.

Министерство регионального развития ранее решило инициировать роспуск Рижской думы. Как считают в ведомстве, дума оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора. Руководство Рижской думы считает, что решение о ее роспуске является необоснованным.