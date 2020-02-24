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В Уфе провели парад для 102-летнего ветерана
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РИА Новости
В Уфе провели парад для 102-летнего ветерана
Праздничный парад провели для 102-летнего ветерана Мугина Нагаева. Больше 150 военных, кадетов и юнармейцев промаршировали под его окнами. Герою вручили Орден командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова. Он стал первым, кто получил такую награду.
2020-02-24T14:40+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=25800729&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565139949_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_b2b18710b9c40b0c63a711a28e16ec4e.jpg
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PT0M47S

В Уфе провели парад для 102-летнего ветерана

14:40 24.02.2020
875
Праздничный парад провели для 102-летнего ветерана Мугина Нагаева. Больше 150 военных, кадетов и юнармейцев промаршировали под его окнами. Герою вручили Орден командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова. Он стал первым, кто получил такую награду.
13122124
Уфа
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