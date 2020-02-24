В Уфе провели парад для 102-летнего ветерана

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Праздничный парад провели для 102-летнего ветерана Мугина Нагаева. Больше 150 военных, кадетов и юнармейцев промаршировали под его окнами. Герою вручили Орден командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова. Он стал первым, кто получил такую награду.