Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T14:40+0300
https://ria.ru/20200224/1565139990.html
В Чехии около 15 тысяч семей остались без света из-за урагана
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565139930_0:1698:2047:2849_1036x0_80_0_0_bdd45de823100d793d55e4b319ef1024.jpg
РИА Новости

В Чехии около 15 тысяч семей остались без света из-за урагана

14:40 24.02.2020
235
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк Чехия
 Чехия
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Около 15 тысяч семей в Чехии остались без света из-за урагана, сопровождавшегося сильным ветром и ливнями в течение ночи на воскресенье, сообщили пресс-службы двух ведущих компаний-операторов национальных энергосетей ČEZ и E.ON.
"Ураган, пришедший со стороны Германии, затронул, прежде всего, западные и юго-западные районы Чехии. В результате сильного ветра десятки деревьев упали на автомобильные дороги и железнодорожную колею, примерно в 30 местах было временно прервано движение поездов. Наши сотрудники вместе с пожарными предпринимают все меры для скорейшего улучшения ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы компании ČEZ.
Последствия урагана в Германии
18 февраля, 15:27
Немецкие страховщики оценили урон от урагана "Сабина"
По данным пресс-службы управления пожарной охраны, в районе города Карловы Вары дерево упало на рейсовый автобус, легкие ранения при этом получили 2 человека.
"В районе горы Снежка на севере республики были зафиксированы порывы ветра со скоростью до 223 километров в час", - сообщил журналистам представитель гидрометцентра Михал Жак.
Люди гуляют во время шторма Ciara в Харлингене, Нидерланды. 9 февраля 2020
10 февраля, 12:44
СМИ: ураган "Сиара" вызвал многокилометровые пробки в Нидерландах
Синоптики предупредили граждан и учреждения о том, что сильный ветер на территории республики сохранится до полуночи понедельника.
В свою очередь, управление пожарной охраны Словакии проинформировало о том, что ураган в понедельник постепенно перемещается из Чехии на территорию этой республики и уже привел к многочисленным случаям падения деревьев на автомобильные и железнодорожные магистрали, а также на линии электропередач.
930100
Обсудить 0
ЧехияВ мире
Рекомендуем
Рига
Президент Латвии подписал закон о роспуске Рижской думы
Протестующий прыгает на машину индийской полиции
В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими
Кареты скорой помощи в Ираке
В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом
Карета скорой помощи в Пакистане
В Пакистане шесть человек погибли при взрыве машины
Урок в школе
В финал конкурса "Учитель будущего" вышли 13 команд учителей от ДФО
Автомобиль скорой помощи в Египте
В Египте десять человек погибли в ДТП на трассе
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Ассанж появился в лондонском суде на слушаниях по экстрадиции в США
Автомобили полиции Чехии
В Чехии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны
Иракские силы безопасности
Иракские силовики ликвидировали боевиков, приближенных к лидеру ИГ*
Бахрейн
В Бахрейне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда
Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне
Последствия землетрясения на востоке Турции
Число пострадавших в Иране при землетрясениях достигло 104 человек
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия будет содействовать урегулированию ситуации в Афганистане
Пожар в жилом доме в Новом Уренгое
На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме
Следы ракет в небе Израиля
Израильские военные засекли пуск шести ракет из сектора Газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Лента новостейМолния