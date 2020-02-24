В Чехии около 15 тысяч семей остались без света из-за урагана

"Ураган, пришедший со стороны Германии, затронул, прежде всего, западные и юго-западные районы Чехии. В результате сильного ветра десятки деревьев упали на автомобильные дороги и железнодорожную колею, примерно в 30 местах было временно прервано движение поездов. Наши сотрудники вместе с пожарными предпринимают все меры для скорейшего улучшения ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы компании ČEZ.

"В районе горы Снежка на севере республики были зафиксированы порывы ветра со скоростью до 223 километров в час", - сообщил журналистам представитель гидрометцентра Михал Жак.

Синоптики предупредили граждан и учреждения о том, что сильный ветер на территории республики сохранится до полуночи понедельника.

В свою очередь, управление пожарной охраны Словакии проинформировало о том, что ураган в понедельник постепенно перемещается из Чехии на территорию этой республики и уже привел к многочисленным случаям падения деревьев на автомобильные и железнодорожные магистрали, а также на линии электропередач.