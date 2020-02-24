В Чехии около 15 тысяч семей остались без света из-за урагана

ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Около 15 тысяч семей в Чехии остались без света из-за урагана, сопровождавшегося сильным ветром и ливнями в течение ночи на воскресенье, сообщили пресс-службы двух ведущих компаний-операторов национальных энергосетей ČEZ и E.ON.
"Ураган, пришедший со стороны Германии, затронул, прежде всего, западные и юго-западные районы Чехии. В результате сильного ветра десятки деревьев упали на автомобильные дороги и железнодорожную колею, примерно в 30 местах было временно прервано движение поездов. Наши сотрудники вместе с пожарными предпринимают все меры для скорейшего улучшения ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы компании ČEZ.
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По данным пресс-службы управления пожарной охраны, в районе города Карловы Вары дерево упало на рейсовый автобус, легкие ранения при этом получили 2 человека.
"В районе горы Снежка на севере республики были зафиксированы порывы ветра со скоростью до 223 километров в час", - сообщил журналистам представитель гидрометцентра Михал Жак.
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Синоптики предупредили граждан и учреждения о том, что сильный ветер на территории республики сохранится до полуночи понедельника.
В свою очередь, управление пожарной охраны Словакии проинформировало о том, что ураган в понедельник постепенно перемещается из Чехии на территорию этой республики и уже привел к многочисленным случаям падения деревьев на автомобильные и железнодорожные магистрали, а также на линии электропередач.