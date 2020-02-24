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Американский адвокат заявил, что Ассанж ставил жизни людей под угрозу
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РИА Новости

Американский адвокат заявил, что Ассанж ставил жизни людей под угрозу

14:38 24.02.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости, Мария Табак. Адвокат Джеймс Льюис, представляющий США на стартовавшем в понедельник процессе по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Лондоне, заявил, что основатель Wikileaks – не "воплощение свободы слова", а преступник, сознательно вступивший в сговор с целью опубликовать секретные документы и поставивший под угрозу жизни источников информации.
"Его часто изображают как воплощение свободы слова… Он не журналист, он сознательно заключил сговор с человеком, имеющим доступ к информации... Он обвиняется не в обнародовании постыдной для США информации, а в том, что он поставил под угрозу жизни людей", - заявил Льюис во время заседания суда, проходящего в Королевском суде Вулича на востоке Лондона.
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Отец Ассанжа предрек ему смерть в тюрьме в случае экстрадиции в США
По словам адвоката, Ассанж вступил в сговор с американским военным Брэдли Мэннингом (впоследствии сменил пол и взял имя Челси Мэннинг – ред.) с целью взлома компьютеров минобороны США и публикации секретной информации, в том числе, об операциях США в Ираке и Афганистане.
Льюис подчеркнул, что риск для разведисточников после публикаций Wikileaks был очень серьезный, вопреки тому, что утверждает сторона защиты: он напомнил, что эти люди передавали США информацию об Иране, а также террористических группировках, в том числе, об "Аль-Каиде"*. Адвокат отметил, что источникам и членам их семей грозили пытки и казни.
Нынешний этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
9 февраля, 10:00Акценты
Во имя свободы слова: за Ассанжа заступились серьезные людиКак раньше говорили, "группа авторитетных товарищей" призвала к немедленному освобождению основателя WikiLeaks. Причем не только из соображений гуманитарного толка, но и для торжества грубо попранных демократических ценностей.
Параллельно защита основателя сайта WikiLeaks работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Брэдли МэннингWikiLeaksДжулиан АссанжСШАВ мире
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