Американский адвокат заявил, что Ассанж ставил жизни людей под угрозу

ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости, Мария Табак. Адвокат Джеймс Льюис, представляющий Адвокат Джеймс Льюис, представляющий США на стартовавшем в понедельник процессе по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Лондоне, заявил, что основатель Wikileaks – не "воплощение свободы слова", а преступник, сознательно вступивший в сговор с целью опубликовать секретные документы и поставивший под угрозу жизни источников информации.

"Его часто изображают как воплощение свободы слова… Он не журналист, он сознательно заключил сговор с человеком, имеющим доступ к информации... Он обвиняется не в обнародовании постыдной для США информации, а в том, что он поставил под угрозу жизни людей", - заявил Льюис во время заседания суда, проходящего в Королевском суде Вулича на востоке Лондона.

По словам адвоката, Ассанж вступил в сговор с американским военным Брэдли Мэннингом (впоследствии сменил пол и взял имя Челси Мэннинг – ред.) с целью взлома компьютеров минобороны США и публикации секретной информации, в том числе, об операциях США в Ираке и Афганистане.

Льюис подчеркнул, что риск для разведисточников после публикаций Wikileaks был очень серьезный, вопреки тому, что утверждает сторона защиты: он напомнил, что эти люди передавали США информацию об Иране, а также террористических группировках, в том числе, об "Аль-Каиде"*. Адвокат отметил, что источникам и членам их семей грозили пытки и казни.

Нынешний этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.

Параллельно защита основателя сайта WikiLeaks работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

*Запрещенная в России террористическая организация