Россиян предупредили об аномально теплой погоде

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В последнюю неделю зимы температура в России будет намного превышать норму, заявил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик уточнил, что самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.
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При этом в Ростовской области норма будет превышена на 12 градусов, в Краснодарском крае — на десять градусов. К середине недели в Краснодаре и Сочи метеорологи прогнозируют до плюс 17 градусов, в Крыму — до плюс 14-15.
В Москве погода будет на пять-восемь градусов теплее нормальной для этого времени года. При этом по ночам температура может опускаться в минусовые значения, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
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