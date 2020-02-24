Россиян предупредили об аномально теплой погоде

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В последнюю неделю зимы температура в России будет намного превышать норму, заявил " Российской газете " научный руководитель Роман Вильфанд. . В последнюю неделю зимы температура в России будет намного превышать норму, заявил "" научный руководитель Гидрометцентра

Синоптик уточнил, что самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.

При этом в Ростовской области норма будет превышена на 12 градусов, в Краснодарском крае — на десять градусов. К середине недели в Краснодаре и Сочи метеорологи прогнозируют до плюс 17 градусов, в Крыму — до плюс 14-15.