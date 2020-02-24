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Россиян предупредили об аномально теплой погоде
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РИА Новости

Россиян предупредили об аномально теплой погоде

14:35 24.02.2020 (обновлено: 16:32 24.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В последнюю неделю зимы температура в России будет намного превышать норму, заявил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик уточнил, что самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.
Роман Вильфанд
20 февраля, 15:24
Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду
При этом в Ростовской области норма будет превышена на 12 градусов, в Краснодарском крае — на десять градусов. К середине недели в Краснодаре и Сочи метеорологи прогнозируют до плюс 17 градусов, в Крыму — до плюс 14-15.
В Москве погода будет на пять-восемь градусов теплее нормальной для этого времени года. При этом по ночам температура может опускаться в минусовые значения, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Теплая погода в Москве
19 февраля, 03:23
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссийская газетаМоскваКраснодарСочиРоссияОбщество
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