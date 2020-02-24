Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T14:31+0300
https://ria.ru/20200224/1565139716.html
Израильские военные засекли пуск 14 ракет из сектора Газа
https://cdn22.img.ria.ru/images/101839/08/1018390887_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_2b6dead168959f92373fb589826f83e6.jpg
РИА Новости

Израильские военные засекли пуск 14 ракет из сектора Газа

14:31 24.02.2020
286
© AP Photo / Dusan VranicРакеты в небе над сектором Газа
Ракеты в небе над сектором Газа
© AP Photo / Dusan Vranic
Ракеты в небе над сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории в понедельник выпущено 14 ракет, 12 из них перехвачены.
"Четырнадцать ракет было выпущено из сектора Газа на израильскую территорию в понедельник. Система ПРО "Железный купол" перехватила 12 ракет", - говорится в сообщении израильской армии.
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
Вчера, 23:46
Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа
Осколки одного из снарядов обнаружены на детской площадке в Сдероте. Сообщения о пострадавших не поступало. Несколько человек, по данным медиков, нуждались в выводе из состояния шока.
Ранее сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в Сдероте и ряде приграничных районов на юге Израиля. Служба Тыла израильской армии приняла решение об отмене школьных занятий на юге страны в понедельник из-за обстрелов из Газы.
Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.
Истребитель ВВС Израиля
01:27Война в Сирии
Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии
042122
Обсудить 1
Сектор ГазаИзраильВ мире
Рекомендуем
Следы ракет в небе Израиля
Израильские военные засекли пуск шести ракет из сектора Газа
Пламя и дым поднимаются с земли во время израильского воздушного удара в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Израильская армия атаковала объекты "Исламского джихада" в Газе
Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Украина закрепит в новой военной стратегии намерение вступить в НАТО
Следы ракет в небе над Израилем
На юге Израиля закрыли транспортное сообщение из-за обстрелов
Следы ракет в небе на севере Израиля
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Иракские силы безопасности
Иракские силовики ликвидировали боевиков, приближенных к лидеру ИГ*
Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
Истребитель ВВС Израиля
Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Источник сообщил о гибели тринадцати турецких военных в Идлибе
Ситуация в Ливии
Стороны конфликта в Ливии подготовили проект соглашения о перемирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал условие для начала масштабной операции в Газе
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
В ЕС обсудят начало переговоров по сотрудничеству с Великобританией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия будет содействовать урегулированию ситуации в Афганистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Лента новостейМолния