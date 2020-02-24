Израильские военные засекли пуск 14 ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории в понедельник выпущено 14 ракет, 12 из них перехвачены.
"Четырнадцать ракет было выпущено из сектора Газа на израильскую территорию в понедельник. Система ПРО "Железный купол" перехватила 12 ракет", - говорится в сообщении израильской армии.
Осколки одного из снарядов обнаружены на детской площадке в Сдероте. Сообщения о пострадавших не поступало. Несколько человек, по данным медиков, нуждались в выводе из состояния шока.
Ранее сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в Сдероте и ряде приграничных районов на юге Израиля. Служба Тыла израильской армии приняла решение об отмене школьных занятий на юге страны в понедельник из-за обстрелов из Газы.
Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.