Израильские военные засекли пуск 14 ракет из сектора Газа

"Четырнадцать ракет было выпущено из сектора Газа на израильскую территорию в понедельник. Система ПРО "Железный купол" перехватила 12 ракет", - говорится в сообщении израильской армии.

Осколки одного из снарядов обнаружены на детской площадке в Сдероте. Сообщения о пострадавших не поступало. Несколько человек, по данным медиков, нуждались в выводе из состояния шока.