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В ЕС обсудят начало переговоров по сотрудничеству с Великобританией
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РИА Новости

В ЕС обсудят начало переговоров по сотрудничеству с Великобританией

14:31 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Совет по общим вопросам Евросоюза обсудит во вторник в Брюсселе этапы будущих переговоров между ЕС и Великобританией о сотрудничестве после Brexit, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
В частности, на повестке - мандат на переговоры, который впоследствии Евросовет передаст Европейской комиссии для официального начала обсуждения будущих отношений.
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"Совет обсудит следующие шаги в отношениях между ЕС и Великобританией. Он должен согласовать переговорный мандат для заключения договоренности о новом партнерстве с этой страной", - указывается в документе.
Ранее сообщалось, что соглашение о сотрудничестве должно появиться до конца 2020 года.
Как сообщается на сайте Европейского Совета, Совет передает ЕК переговорный мандат для начала переговоров с Великобританией. Еврокомиссия проводит переговоры, консультируется с Евросоветом и информирует его и Европарламент о ходе переговорного процесса. После того, как стороны выработают проект соглашения, он должен быть переведен на все официальные языки ЕС и передан в Евросовет для изучения и утверждения. После утверждения Советом, соглашение подписывается ЕС и Великобританией, а затем передается для ратификации в Европейский парламент, после чего Европейский совет окончательно вводит его в действие.
Помимо переговоров об отношениях с Великобританией, Совет по общим вопросам ЕС, как ожидается, во вторник также начнет подготовку к предстоящему в конце марта этого года очередному саммиту Евросоюза, обсудит новую методологию расширения ЕС, собственную повестку на 2020 год, а также, возможно, переговоры по долгосрочному бюджету Союза.
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BrexitБрюссельЕвросоюзВеликобританияВ мире
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