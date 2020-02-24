Полковник в отставке оценил статью NI о "странном" российском патроне

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT назвал боеприпас калибра 12,7 на 55 миллиметров, который оценило американское издание The National Interest, очень хорошим.
Он подтвердил, что с его помощью можно поразить любую бронированную слабозащищенную цель — бронетранспортер или радиолокационную станцию.
Эксперт предположил, что информация о российском вооружении в американских СМИ появляется для того, чтобы получить деньги на новые разработки. Это, по его словам, является "чисто коммерческим делом".
Ранее американское издание The National Interest назвало боеприпас калибра 12,7 на 55 миллиметров одним из "самых странных среди находящихся в активном использовании из-за "экстремально мощной поражающей силы". Отмечается, что корпус боеприпаса подходит для "стрельбы тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью".
1 декабря 2019, 09:19National Interest рассказал о самых странных советских автоматах