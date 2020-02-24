Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T14:27+0300
https://ria.ru/20200224/1565139337.html
Адвокат Винника рассказал о кассационной жалобе по его делу
https://cdn24.img.ria.ru/images/156064/29/1560642916_0:78:2731:1614_1036x0_80_0_0_314b219d59debbc814d9659b701c1e94.jpg
РИА Новости

Адвокат Винника рассказал о кассационной жалобе по его делу

14:14 24.02.2020 (обновлено: 14:27 24.02.2020)
183
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Дата рассмотрения кассационной жалобы по делу экстрадированного из Греции в Париж россиянина Александра Винника пока не назначена, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"Она еще не назначена, дату мы определить не можем. То, что жалоба подана, это не когда ты ее отправил, а когда получил уведомление о ее вручении. Уведомления, где назначена дата рассмотрения, мы еще не видели", - сказал адвокат.
Александр Винник
8 февраля, 12:17
Посол в Париже рассказал о состоянии Винника
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Посольство России во Франции
8 февраля, 12:24
Россия заявила Франции протест из-за дела Винника
110011
Обсудить 0
Александр ВинникФранцияВ мире
Рекомендуем
Россиянин Александр Винник
Обвинение по делу Винника обжаловало действия защиты
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Ассанж появился в лондонском суде на слушаниях по экстрадиции в США
Урок в школе
В финал конкурса "Учитель будущего" вышли 13 команд учителей от ДФО
Посольство России в Чехии
Площадь перед посольством России в Праге назовут именем Бориса Немцова
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
СМИ узнали причину отставки премьера Малайзии
Разгром отеля O’Higgin во время акции протеста против правительства Чили в Винья-дель-Мар, Чили
В Чили протестующие разгромили отель с гостями музыкального фестиваля
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
В ЕС обсудят начало переговоров по сотрудничеству с Великобританией
Сотрудник полиции
В Нижегородской области ищут двух пропавших мальчиков
Вид на Вену
В ЕК назвали дату заседания комиссии по иранской ядерной сделке
Иракские силы безопасности
Иракские силовики ликвидировали боевиков, приближенных к лидеру ИГ*
Следы ракет в небе Израиля
Израильские военные засекли пуск шести ракет из сектора Газа
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северной Осетии возбудили дело об убийстве местного жителя
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных
Чехия
В Чехии около 15 тысяч семей остались без света из-за урагана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Лента новостейМолния