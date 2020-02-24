Адвокат Винника рассказал о кассационной жалобе по его делу

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Дата рассмотрения кассационной жалобы по делу экстрадированного из Греции в Париж россиянина Александра Винника пока не назначена, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"Она еще не назначена, дату мы определить не можем. То, что жалоба подана, это не когда ты ее отправил, а когда получил уведомление о ее вручении. Уведомления, где назначена дата рассмотрения, мы еще не видели", - сказал адвокат.
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Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
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