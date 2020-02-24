В Нижегородской области ищут двух пропавших мальчиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Поиски двух пропавших детей вторые сутки ведутся в Нижегородской области, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
Двое друзей - десятилетний и двенадцатилетний мальчики - ушли из дома в поселке Октябрьский 22 февраля, и с тех пор от них нет никаких известий. Родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"Всю минувшую ночь группа волонтеров до утра искала мальчиков и в городе Бор, и в поселке Октябрьский. Осматривали заброшенные места, где дети могут пригреться, – например, теплотрассы, проверяли подъезды. Поиски продолжаются, на месте работают сотрудники полиции", - рассказала Ермолаева.
По ее словам, детей периодически видят в разных магазинах, "так что, скорее всего, они просто решили погулять". Сейчас полицейские просматривают записи с камер наблюдения, чтобы понять, те ли это дети.
Ермолаева рассказала, что раньше один из мальчиков уже убегал из дома.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.