Обвинение по делу Винника обжаловало действия защиты

"Судебным прокурором была подана жалоба на адвокатов председателю парижского трибунала, в судебную коллегию. Эта жалоба связана с защитой, которая осуществлялась 28 января 2020 года во время допроса перед судьями и 13 февраля 2020 года по этому же делу", - сказал Мусатов.

По его словам, "прокурор утверждает, что условия для судебных дебатов были беспрецедентными и особенно трудными, и защита, с точки зрения прокурора, в неподобающем тоне обратилась к представителю государственной прокуратуры, заявив о том, что во время следственных мероприятий и судебных слушаний защита обвинила в расизме, нарушении судебной тайны, подлоге и бесчеловечном обращении".

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.