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Обвинение по делу Винника обжаловало действия защиты
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РИА Новости

Обвинение по делу Винника обжаловало действия защиты

14:09 24.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Прокурор по делу экстрадированного из Греции в Париж россиянина Александра Винника подал жалобу на действия адвокатов, сказал РИА Новости один из защитников Винника Тимофей Мусатов.
"Судебным прокурором была подана жалоба на адвокатов председателю парижского трибунала, в судебную коллегию. Эта жалоба связана с защитой, которая осуществлялась 28 января 2020 года во время допроса перед судьями и 13 февраля 2020 года по этому же делу", - сказал Мусатов.
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По его словам, "прокурор утверждает, что условия для судебных дебатов были беспрецедентными и особенно трудными, и защита, с точки зрения прокурора, в неподобающем тоне обратилась к представителю государственной прокуратуры, заявив о том, что во время следственных мероприятий и судебных слушаний защита обвинила в расизме, нарушении судебной тайны, подлоге и бесчеловечном обращении".
Жалоба "следствия против адвокатов будет рассматриваться 17 марта".
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Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей. Адвокаты россиянина в начале февраля подали протест на это решение суда.
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Александр ВинникФранцияГрецияСШАПарижВ мире
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